Bewegung und Yoga

Groß-Rohrheim. Zwei verschiedene Bewegungskurse der Kreisvolkshochschule (KVHS) beginnen Anfang Februar wieder in Groß-Rohrheim. Los geht’s mit Problem-Zonen-Training ab Montag, 6. Februar. Dafür stehen gleich drei Anfangszeiten zur Auswahl: 17.30, 18.30 oder 19.30 Uhr. Maria Pietschmann leitet das jeweils 45-minütige Angebot im katholischen Pfarrheim, Richard-Wagner-Straße 25. Teilnehmer sollten bequeme Kleidung tragen und eine Gymnastikmatte, eine Decke und ein Handtuch mitbringen. Das Problemzonen-Training ist als Ganzkörpergymnastik angelegt und als eine Mischung von Ballett, Wirbelsäulengymnastik und Yoga zu verstehen. Die häufige Wiederholung derselben Übungen soll Bauch, Taille, Hüfte und Oberschenkel straffen.

Intensiver Aufbaukurs

Ab Mittwoch, 8. Februar, bietet die KVHS zudem einen Aufbaukurs für Hatha-Yoga in der Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes, Jahnstraße 9, an. Carmen Nußbaum erwartet Teilnehmer mit Yoga-Vorkenntnissen. Auf dem Programm stehen an zwölf Terminen von je eineinhalb Stunden intensive Körperübungen sowie vertiefende Atem- und Meditationsübungen. Auch dafür sind Matte, Decke und Handtuch nötig. Die Gebühr beträgt 79,50 Euro. Beginn ist um 17.45 oder um 19.30 Uhr. cos