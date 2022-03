Beten für den Frieden

Groß-Rohrheim. Zu einem gemeinsamen wöchentlichen Friedensgebet und zum Innehalten lädt der Ökumene-Ausschuss der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Groß-Rohrheim immer mittwochs, jeweils um 19.30 Uhr, in die evangelische Kirche Groß-Rohrheim ein.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigte viele Menschen, betont der Ausschuss. Die Bilder, die täglich in den Medien zu sehen, und die Berichte, die zu lesen seien, wären nur schwer zu ertragen. Daher möchte der Ökumene-Ausschuss in diesen Tagen einen Ort zum Innehalten anbieten – einmal in der Woche, für 15 bis 20 Minuten.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung gilt die 3-G Regel. Alle Besucher müssen einen Impf- oder Genesenennachweis oder einen gültigen Test mitbringen. Verpflichtend ist auch das Tragen einer FFP-2- Maske während des Gebets. str

