Groß-Rohrheim. In der Diskussion zum Nachtragshaushalt ging es in Groß-Rohrheim einmal mehr um das geplante Sportgelände und auch um die Fahrzeugkosten beim Bauhof. „In den Finanzausschuss kommt ein Fachmann vom KMB, der alles erklären wird“, erklärte Bürgermeister Rainer Bersch. Wird der Bauhof komplett vom KMB übernommen, würden alle alten Fahrzeuge verkauft und teilweise gegen neue ersetzt. Dann entfielen auch die hohen Reparaturkosten, so Bersch.

„Warum hat Herr Schepp im Sommer nichts ausgeschrieben? Das Geld war im Haushalt und das Gemeindeparlament gab sein Okay“, fragte anschließend Kurt Kautzmann (CDU). Jetzt fehlten fast 100 000 Euro für das Sportgelände. Wie soll da die Finanzierung stattfinden, wollte der CDU-Fraktionschef wissen und auch Dieter Engert (LiGR) fand kritische Worte. Bürgermeister Bersch erwiderte, dass zwar Gelder in den Haushalt eingestellt wurden, diese aber nach neuen Kostenschätzungen nicht ausreichten. „Wie das genau war, muss ich in den Akten erst noch mal nachschauen.“

Bei einer Enthaltung wurde der Nachtragshaushalt empfohlen. Doch das Thema Sportstättenplanung mit Winterrasenplatz und Bewegungsparcours war bei den Beratungen zum Haushalt 2022 erneut Thema. Vor allem da dieser entgegen der ersten Vorlage kein Minus, sondern sogar einen sechsstelligen Plusbetrag 106 000 Euro aufweist.

Dazu stellte die CDU gleich zwei Zusatzanträge: eine neue Heizungsanlage für das Sängerheim für 25 000 Euro sowie 80 000 Euro in den Investitionshaushalt für die genannten Sportanlagen. Beide Anträge fanden keine Mehrheit. Wie Bürgermeister Bersch ergänzte, sei die Heizung keineswegs kaputt.

Energetische Prüfung abwarten

„Bevor dort eine neue Heizung eingebaut wird, sollte es dort zuerst eine energetische Sanierung geben. Und nicht nur dort, sondern auch in anderen gemeindeeigenen Gebäuden“, ergänzte Walter Öhlenschläger (BfGR). Hier sollten die Ergebnisse der energetischen Prüfung abgewartet werden. Und Torsten Henzel fügte an, er sei nicht bereit für die Sportstätten mehr Geld in den Haushalt zu stellen: „Mir sind die Kosten einfach zu hoch.“ „Dann wird wieder nicht ausgeschrieben?“, fragte Dieter Engert (LiGR). Öhlenschläger fügte an: „Vielleicht reichen die 81 000 Euro immer noch nicht.“ Bei einer Enthaltung empfahl der Bauausschuss mehrheitlich die Haushaltsvorlage.

Die Freien Wähler wünschen sich eine sichere Querungshilfe von der Bahnunterführung zum Netto.„Die Verkehrskommission, bestehend aus vielen Fachleuten, empfahl, nichts zu machen. Dort ist Tempo 30 und das Areal ist gut einzusehen. Und einen Unfall gab es dort nicht“, sagte Bersch zum BfGR-Antrag. „Es gab aber schon zwei Beinahe-Unfälle“, erwiderte Öhlenschläger. Bersch versprach, als Chef der Ordnungsbehörde, prüfen zu lassen, ob dort Hinweisschilder „Fußgänger kreuzen“ aufgestellt werden können. Auch eine Geschwindigkeitsmessung sei möglich.