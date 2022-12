Bauhof führt wieder zu Streit

Groß-Rohrheim. Heftige Kritik hat Groß-Rohrheims Bürgermeister Rainer Bersch in der Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwochabend einstecken müssen. Wieder ging es dabei um den Beitritt zum Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB), der ab Januar die Aufgaben des Bauhofs übernimmt. Und zwar mit sieben Stellen aber nur sechs Mitarbeitern. Denn einer soll bei der Verwaltung angestellt bleiben, um bei der Feuerwehr weiterhin wichtige Aufnahmen übernehmen zu können. „Für diese Tätigkeit würde der KMB ihn nicht freistellen, und sonst könnten wir den Brandschutz nicht mehr gewährleisten“, erklärt Bersch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann ist ein ganz wichtiges Mitglied der Feuerwehr und würde vom KMB auch für Einsätze freigestellt. Laut Bersch reicht das aber nicht, weil die Feuerwehr-Verwaltung mit technischer Ausstattung dann brachliege. Bersch möchte ihm zudem Auftragen zur Instandhaltung übertragen, die bisher von einem Dienstleister in Heppenheim geleistet wurden. Zudem soll er sich in Zukunft um Immobilien der Gemeinde kümmern. Dies hat Bersch im Stellenplan als Nachtrag zum Haushaltsplan geregelt. Den lehnte die Gemeindevertretung aber mit großer Mehrheit nun ab. Bersch hat dagegen direkt Widerspruch eingelegt. Also wird es bei der nächsten Sitzung Anfang Februar erneut auf der Tagesordnung stehen. Bersch ist sicher, dass die Hessische Gemeindeordnung (HGO) ihm das Vorgehen erlaube, er scheut auch nicht den Gang zur Kommunalaufsicht.

Die meisten Gemeindevertreter legen die HGO aber ganz anders aus. Etwa Walter Öhlenschläger (BfGR), der Berschs Vorgehensweise heftig kritisierte. Der Bürgermeister hätte nicht am Parlament vorbei handeln dürfen, monierte auch Thomas Baumann (SPD). Bersch entgegnete: „Ihre Kompetenz als Gemeindevertretung hört bei der Personalgestaltung auf. Personalentscheidung ist meine Entscheidung.“ Öhlenschläger widersprach, dass Gemeindevorstand und Parlament selbst bei Verträgen von Putzfrauen informiert worden seien. Nun aber gar nicht. Bersch, so Öhlenschlägers Fazit, habe die Kommunalpolitik hinters Licht geführt.

„An der Nase herum geführt“

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sanierung Bibliser Rathausturm verschlingt mehr Geld Mehr erfahren

„Du hast uns alle an der Nase herum geführt. Allerdings hatte ich schon immer darauf hingewiesen, dass es noch mal zu einem Problem wird, solange wir die Stelle des Gerätewarts in der Feuerwehr nicht besetzen“, sagte Kurt Kautzmann (CDU). Er forderte von Bersch eine genaue Arbeitsplatzbeschreibung, was der Mitarbeiter genau in der allgemeinen Verwaltung tun soll.

Es sei offensichtlich, dass viele Gemeindevertreter frustriert seien, weil sie zu spät informiert und nicht gefragt wurden, fand Dieter Engert (LiGR) und meinte: „Dennoch hat der Bürgermeister im Sinne der Gemeinde gehandelt.“ Seine Fraktion verteidigte Bersch als einzige. Bersch selbst kann die Kritik an der mangelnden Kommunikation verstehen, sagt er später. „Aber diese Diskussionen hätte es trotzdem gegeben.“ Er ist überzeugt, das Richtige zu tun.

Den Beitritt zum KMB gefährdet dieser Streit laut Bersch übrigens nicht. Zwar hatte der Erste Beigeordnete Peter Heß (SPD) nur einen Teil des Vertrags unterzeichnet, weil der Bürgermeister ihn zuvor nicht informiert hatte, dass nicht alle Bauhofmitarbeiter zum KMB wechseln. Laut Bersch habe inzwischen ein Beigeordneter den Vertrag unterschrieben. Wer das übernommen hat, sagt er nicht. Es reiche aber die Unterschrift des Bürgermeisters und eines Beigeordneten. Planmäßig werde der Bauhof zum Jahresende also aufgelöst. Aufgaben und Wertgegenstände des Bauhofs, also Gebäude und Fuhrpark, gehen zum KMB über. mibu/cos