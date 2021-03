Groß-Rohrheim. Zum Osterbauernmarkt lädt der Arbeitskreis Bauernmarkt mit allen Standbetreibern am Freitag, 26. März, ab 14 Uhr im Rathausinnenhof in Groß-Rohrheim ein. Die Biebesheimer Landfrauen bringen hausgemachte Kuchen und Torten mit. Alle Gebäckstücke werden zum Genießen für zuhause verpackt. Allerlei Kräuter, Salate und Frühlingsgemüse, Äpfel, Birnen, aber auch Exoten wie Ananas und Melonen bietet seit vier Wochen das Obstgeschäft aus Einhausen den Kunden. Die Familie Urtekin bringt zudem eine große Auswahl an türkischen Spezialitäten mit. Bananenchips, Chiliflocken oder Kräuterteemischungen gibt es Küblers Gewürzstand. Das Weingut Vollmer kommt mit Flaschenweinen. Bestellungen sind möglich, nur Wein darf keiner ausgeschenkt werden.

Der Bauernmarkt ist an die Corona-Auflagen gebunden. Deswegen ist der Verzehr von Speisen und Getränken im Rathausinnenhof untersagt. Familie Volz bietet eine Auswahl an Rind- und Schweinefleisch vom Büttenhof an – mit Beratung und auch Partyservice. Für jeden Besucher hat der Arbeitskreis Bauernmarkt ein kleines Ostergeschenk vorbereitet. Um Kontakte zu vermeiden, wird in diesem Jahr auf die Ostertombola verzichtet. In der kommenden Osterwoche findet kein Bauernmarkt statt. red