Bauernmarkt startet wieder

Groß-Rohrheim. Der erste Bauernmarkt der Saison findet am Freitag, 4. März, noch im Ausweichquartier statt Rathausinnenhof. Zwar sollen die Marktstände in diesem Jahr wieder an ihren angestammten Platz in der Allee zurückkehren. Allerdings sind zuvor noch einige kleinere Arbeiten zu erledigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim ersten Frühlingsmarkt können die Kundinnen und Kunden wieder an den beliebten Ständen einkaufen, wie bei der Metzgerei Volz, Obsthausen von Familie Urtekin, beim Weingut Vollmer oder bei Tee- und Gewürze Kübler. Die Standbetreiber freuen sich auf die neue Saison und halten dem Bauernmarktteam weiterhin die Treue, hat der Arbeitskreis Bauernmarkt versichert. Auch die Kuchentheke ist am Freitag geöffnet, sie wird zum Auftakt von der Handballabteilung des TV Groß-Rohrheim bestückt.

Sobald die Räumlichkeiten an der Bahnhofsallee fertiggestellt sind, werde dies mit einem großen Eröffnungsmarkt gefeiert. red/mibu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2