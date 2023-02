Bauernmarkt Groß-Rohrheim plant Termine

Groß-Rohrheim. Der Arbeitskreis (AK) Bauernmarkt hat die Beschicker des Groß-Rohrheimer Bauernmarkts zu einem gemeinsamen Treffen eingeladen und die geplanten Themenmärkte für 2023 besprochen, Ideen gesammelt und Erfahrungen ausgetauscht.

Neu in diesem Jahr sind drei „Kindersachenflohmärkte“, die vom TV Groß-Rohrheim geplant und organisiert, aber zusammen mit dem Bauernmarkt freitags in der Allee stattfinden werden. Die Marktbeschicker und der AK waren sich einig, dass der Standortwechsel in die Allee mit neuen Pavillons den Zuspruch zum beliebten Wochenmarkt deutlich erhöht hat. Die Kunden schätzten nicht nur die Einkaufsmöglichkeiten, sondern vor allem den Markt als wöchentlichen Treffpunkt beim Kuchenstand oder bei Winzer Vollmer. Dies unterscheide den Bauernmarkt von vielen Märkten in der Region, die ausschließlich zum Einkaufen gedacht sind. So zieht es auch immer wieder Kunden zum gemütlichen Beisammensein aus den Nachbargemeinden in die Allee. Auch Winzer Vollmer erklärte seine Bereitwilligkeit, über die Sommermonate zusätzlich an den Dienstagabenden seinen Weinstand aufzuschlagen, was im vergangenen Jahr großen Zuspruch fand. Dies sei aber davon abhängig, ob die Gemeindeverwaltung dem wieder zustimmt.

Zu großen Diskussionen und Unverständnis bei allen Marktbeschickern führte die Anhebung der Marktgebühren um über 100 Prozent. Da das Warenangebot der zehn Händler sehr unterschiedlich ist und dementsprechend auch die Gewinnspanne, wurde schnell deutlich, dass ein Teil der Händler unter diesen Bedingungen nicht mehr am Bauernmarkt teilnehmen kann. red