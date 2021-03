Groß-Rohrheim. „Wir bieten Kandidaten aller Altersklassen auf, mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund, die ihr Wissen, ihre Erfahrung und Begeisterung für Groß-Rohrheim einsetzen werden“, beschreibt Torsten Henzel (kleines Bild), Spitzenkandidat der Rohrheimer SPD, die Wahlliste der Sozialdemokraten.

Torsten Henzel ist 44 Jahre alt, ledig und als Diplom-Kaufmann für einen international aufgestellten IT-Konzern tätig. „In meiner Freizeit fahre ich gerne Rad und spiele aktiv Trompete beispielsweise in der Rohrheimer Blasmusik sowie im Polizeimusikkorps Mannheim. Mit Groß-Rohrheim fühle ich mich sehr verbunden“, ergänzt Henzel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Seit vielen Jahren ist der Groß-Rohrheimer ehrenamtlich in Vereinen engagiert – als musikalischer Leiter der Blasmusik oder als Vorstandsmitglied des TV Groß-Rohrheim. „In der Kommunalpolitik engagiere ich mich mit einer kurzen Unterbrechung seit 2001 und kandidiere nun zum vierten Mal für die SPD.“

Zunächst war Henzel als Mitglied in der Gemeindevertretung aktiv. Es folgte die Arbeit als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, und im Juni 2020 wurde er schließlich zum Vorsitzenden der Gemeindevertretung gewählt.

„Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass Groß-Rohrheim einen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz leistet. So wollen wir unter anderem mehr Wildblumenwiesen ausweisen und dafür sorgen, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt“, verspricht Henzel. Die Schottergärten sind den Genossen ein Dorn im Auge, weil Nutzinsekten dort keinerlei Nahrung finden. Bereits im neuen Baugebiet sollen diese Art Gärten verboten werden. Dass man sich gegen die Verpflichtung einer Dachbegrünung auf Flachdächern ausgesprochen hat, habe einen Grund: Wenn Dachbegrünung vorgeschrieben ist, kann auf diesen Flächen keine Photovoltaikanlage mehr errichtet werden.

In Groß-Rohrheim gibt es aktuell zwei E-Ladesäulen. „Das ist sicherlich ein guter erster Schritt, doch müssen hier weitere folgen“, ist sich Henzel sicher. Weitere Ladesäulen könnten beispielsweise an der Bürgerhalle errichtet werden.

In Bezug auf ein lebenswertes Groß-Rohrheim sei eines der Ziele die Schaffung eines echten Ortsmittelpunkts in und um die Allee – „ein Treffpunkt für Jung und Alt mitten in Groß-Rohrheim“, erklärt Henzel. Mit dem geplanten Bau eines Lager- und Verkaufsraumes sowie von Toiletten werde die Allee aufgewertet, so dass Veranstaltungen wie der Bauernmarkt wieder an den angestammten Platz zurückkehren könnten.

„Zudem unterstützen wir das Aufstellen von Spielgeräten für Kinder und können uns auch vorstellen, das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Kirsch in die Allee mit zu integrieren. Mittelfristig denken wir etwa an den Bau eines Pavillons, den auch unsere Vereine für Veranstaltungen nutzen können“, so Henzel weiter.

Darüber hinaus wollen sich die Sozialdemokraten für die Ausweisung des westlichen Teils des Omlor-Kiessees als Badestelle einsetzen. „Wir streben Lösungen an und keine Verbote“, begründet Henzel die Idee. Die Absperrung des Kieslochs als Reaktion auf den tödlichen Badeunfall im vorigen Sommer sei aus Sicht der Sozialdemokraten überzogen.

Baden per se sei nicht das Problem, sondern die Verkehrssituation und die jahrelange Untätigkeit. Die SPD möchte daher einen Runden Tisch, an dem der Betreiber und auch die IG Kiesloch teilnehmen, um gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten, das bei der Bevölkerung Akzeptanz findet.