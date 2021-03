Groß-Rohrheim. Das Bauernmarkt-Team in Groß-Rohrheim lädt zum Saisonstart am Freitag, 5. März, ab 14 Uhr im Rathausinnenhof ein. Dann geht das Angebot ins 28. Jahr. Das Organisationsteam freut sich, einen neuen Ost- und Gemüsestand präsentieren zu können. Damit sorgt Familie Urtekin, die das Geschäft „Obsthausen“ in Einhausen betreibt, für eine große Vielfalt an heimischen Obst und Gemüsesorten, aber auch für Exotisches. Sie bieten eine Auswahl an türkischen Spezialitäten wie eingelegten Schafskäse, Oliven, Fladenbrot, Weinblätter und mehr an. Vorgängerin Liselotte Embach wird offiziell verabschiedet. Sie hat nach 27 Jahren Teilnahme am Bauernmarkt ihren Laden geschlossen und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Das Bauernmarkt-Team dankt ihr für ihre Treue und ihr Engagement.

Keine Bewirtung vor Ort

Am Freitag werden die Landfrauen aus Biebesheim auch Kuchen zum Mitnehmen verkaufen. Auf die Bewirtung vor Ort muss weiter verzichtet werden. Schon seit Januar wieder im Rathausinnenhof anzutreffen ist der Verkaufsstand des Büttenhofes. Seit vielen Jahren auf dem Wochenmarkt vertreten ist der Kräuter- und Gewürzhandel Kübler. Das Weingut Vollmer wird Flaschenweine anbieten, ein Ausschank ist Corona bedingt aktuell nicht möglich.

Aufgrund der bevorstehenden Kommunal- und Kreistagswahl haben sich verschiedene Parteien mit Info-Ständen angekündigt. Die Kunden auf dem Bauernmarkt müssen sich an die Corona-Regeln halten, Mundschutz tragen und Abstand halten. „Nur so können wir den Bauernmarkt durchführen“, betont der Arbeitskreis Bauernmarkt. Er freut sich auf die neue Saison und wird Woche für Woche versuchen, möglich zu machen, was unter den gegebenen Bedingungen erlaubt ist.

Vereine, die die Kuchentheke bestücken möchten, sollen sich bei Christa Rupp unter Telefon 06245/57 26 melden. Aktuell ist nur der Verkauf von Kuchen zum Mitnehmen möglich. Auch der Kinder-Marktstand kann ausgeliehen werden. red