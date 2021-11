Bauarbeiten für schnelles Internet beginnen in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim. Groß-Rohrheim. Das Unternehmen EWR verlegt Glasfaser in Groß-Rohrheim und erstellt dafür mit der Baufirma Jak. Gärtner & Söhne die Speedpipe-Hausanschlüsse. An 14 Stellen in der Gemeinde werde dafür etwa vier Wochen lang gearbeitet. Nach Angaben von EWR werden dafür „Kopflöcher“ in den Gehwegen nötig. Betroffen seien die Theodor-Heuss-, Friedrich-Ebert- und Freiherr-von-Stein-Straße. Dadurch komme es vor Ort zu Beeinträchtigungen für die Anwohner und Anlieger, allerdings nur zwischen 7 und 17 Uhr. Nach Arbeitsende sei die Zufahrt zu den Grundstücken in der Regel möglich.

Für vereinzelte Behinderungen bittet EWR um Verständnis. Fragen zur Maßnahme beantworten EWR-Projektleiter Sascha Wirtz unter der Telefonnummer 06241/848-439 oder der Baubeauftragte Peter Reich unter 06241/848-537.

Fortsetzung im Februar

Die Tiefbauarbeiten sollen im Februar weitergehen, ehe im März dann das Verlegen der eigentlichen Glasfaserkabel geplant ist. „Damit sind wir anschlussbereit“, sagt Unternehmenssprecher Dominik Nagel auf Anfrage. Es handle sich um sogenannte FTTH/FTTB, also Anschlüsse bis ins Haus beziehungsweise in die Wohnung, ohne die letzte (Kupfer-)Meile, die die Geschwindigkeit ausbremsen würde.

Die Gemeinde werde nicht flächendeckend mit Breitband versorgt, sondern nur da, wo die Nachfrage hoch genug ist. Allerdings könne das Gebiet erweitert werden, wenn es genügend Interessenten gebe. Nachfragen sind per E-Mail an glasfaser@ewr.de möglich. cos/ red