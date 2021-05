Bäume fallen auf Leitung

Groß-Rohrheim. Vier umgefallene Bäume haben am Samstag eine Telefonleitung in Groß-Rohrheim beschädigt. Dies berichtet Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag. Die Alarmierung erfolgte kurz vor 13.30 Uhr. Da hatten sich die Feuerwehrleute gerade im Gerätehaus getroffen, um einem Kameraden zur Hochzeit zu gratulieren. „Wir haben alle einen Corona-Schnelltest gemacht“, sagt Donnerstag. Doch statt zur Hochzeitsfeier ging’s erst einmal zum Einsatzort in der verlängerten Jahnstraße, also quasi um die Ecke.

AdUnit urban-intext1

Mehr als drei Stunden waren die Feuerwehrleute damit beschäftigt, die Bäume aus dem Weg zu räumen. Nach getaner Arbeit war dann endlich Zeit fürs Feiern. Übrigens machen die Feuerwehrleute vor einem Einsatz üblicherweise keinen Corona-Schnelltest. „Wir fahren sofort los“, betont Donnerstag. 15 Minuten auf ein Testergebnis zu warten, sei nicht möglich. Bei anderen Tätigkeiten im Gerätehaus werde allerdings regelmäßig getestet. Und beim festlichen Anlass am Samstag eben auch. Und so machten sich die Einsatzkräfte diesmal sogar mit einem ganz aktuellen Testergebnis auf den Weg. ps