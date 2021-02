Groß-Rohrheim. „Mir geht das alles zu langsam“, sagt Reinhard Weickert. Der Groß-Rohrheimer engagiert sich neben vielen anderen in der Interessengemeinschaft (IG) für einen geregelten Zugang zum Kiesloch – und den Erhalt des Badestrands. Mehr als 400 Unterschriften haben sie dafür inzwischen in der Gemeinde gesammelt, erzählt Weickert. Und diese hätte er gerne mit seinen Mitstreitern im Rathaus an Bürgermeister Rainer Bersch übergeben. „Dafür haben wir aber erst einen Termin nach der Kommunalwahl Mitte März erhalten, und jetzt verbreitet sich im Ort schon die Mär, die ganze Sache sei eingeschlafen.“

Der Rathauschef weist die Kritik zurück: Erst Mitte Februar sei er von der IG angeschrieben worden. „Natürlich bin ich grundsätzlich gesprächsbereit. Aber ich lasse mich nicht hetzen und möchte ganz in Ruhe darüber reden.“ Der Zeitpunkt vor der Wahl erschien ihm sehr ungünstig, gerade weil auch von Seiten der Parteien das Thema aufgegriffen wurde. Bersch betont auf Anfrage der Redaktion, er wolle „objektiv darüber reden und gemeinsam mit der IG Argumente austauschen, um zu einer Lösung zu kommen.“ Deshalb habe er nur wenige Tage nach der Kommunalwahl einen Termin vorgeschlagen – und inzwischen auch bestätigt bekommen.

Dass in Groß-Rohrheim der Baggersee nun im Wahlkampf auftaucht, scheint auch der IG unangenehm. Die Aktiven hatten von Anfang an Wert darauf gelegt, das Thema überparteilich und unabhängig zu behandeln. Reinhard Weickert sagt: „Wir sind weiter damit beschäftigt, an Lösungen zu arbeiten, damit wir den See wieder nutzen können.“ Dabei geht’s vor allem um rechtliche Fragen, zudem wollen sie ein Gespräch mit Omlor-Geschäftsführer Christoph Kopper führen. Sein Unternehmen hat den See seit vielen Jahren gepachtet, um Kies zu fördern und hat nach dem tödlichen Badeunfall im Sommer das Gelände mit einem Bauzaun abgeriegelt. cos