Wegen Unfallflucht in Groß-Rohrheim ermittelt die Polizei derzeit. Am Sonntag zwischen 17.30 und 23 Uhr hat sich in der Wormser Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein schwarzer Chevrolet K1500 beschädigt wurde, der neben der Fahrbahn geparkt war. Hierbei entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne

...