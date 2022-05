Anwohner fürchten viel mehr Verkehr vor ihrer Haustür

Groß-Rohrheim. Mehr als eine Stunde benötigte Stadtplaner Lother Mund, um die zum Bebauungsplan „Die Elf Morgen IV“ eingegangenen Anregungen, Einwände und Bedenken der Träger öffentlicher Belange vorzulesen. Wer ein Baugebiet plant, muss diese Planungen mit allen Details offenlegen. Für die elf Morgen ist dies bereits zum zweiten Mal geschehen. Im Spätherbst 2021 hatte der Plan erstmals offengelegen, damals gab es bereits 25 Stellungnahmen (von 40 Trägern), sieben weitere von Bürgern oder Anwohnern. Nach der zweiten Offenlage waren es noch einmal zwölf Eingaben.

Zu jenen Trägern öffentlicher Belange zählen unter anderem Energieversorger, die obere und untere Wasserbehörde, Naturschutzverbände, das Regierungspräsidium, der Denkmalschutz, HessenMobil, der KMB, der Ortslandwirt und sogar die Nachbargemeinde Biblis. Die meisten Träger gaben gar keine Erklärung ab. Doch fand man einige kleine Formfehler im Text, deshalb hatte der Planer zur zweiten Offenlage geraten. Interessant waren vor allem die Einwände der Anwohner.

Statdplaner Lothar Mund mit dem Stein des Anstoßes: dem B-Plan mit den zwei durchgehenden Stichstraßen. © Michael Burmeister

Das zukünftige Neubaugebiet – übrigens ein Mischgebiet, bei dem auch die Ansiedlung von Kleingewerbe zugelassen ist – wird zwei kleine Stich- oder Zufahrtsstraßen bekommen. Anwohner befürchten ein verstärktes Verkehrsaufkommen, wenn man nun direkt von der Schücostraße über die neue Stichstraße etwa in den Brahmsweg fahren kann. Derzeit ist dort nur ein kleiner Feldweg, der zu Straße ausgebaut werden soll. Gleiches gilt auch für die Von-Weber-Straße.

„Ich rate dringend davon ab, hier Fahrzeugverkehr durchzulassen. Das sollte ein Fuß- und Radweg bleiben“, sagte Kurt Kautzmann (CDU). Er stellte hierzu einen Antrag, der aber mehrheitlich abgelehnt wurde. Die Stichstraßen sollen für Autos zugelassen werden, aber nicht für Lkw – außer Feuerwehr und Müllabfuhr. Denn der ZAKB hatte darauf hingewiesen, dass seine Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen nicht rückwärts in eine Stichstraße fahren dürfen.

„Außerdem hatten wir den Anwohnern erklärt, dass, wenn dort ein Neubaugebiet erschlossen wird, der Weg für Pkw später zugelassen wird, als Entlastung der Mozartstraße“, ergänzte Klaus Menger von der Gemeindeverwaltung. Das könne man nun nicht einfach ignorieren. So sollen an der Gemeindekita in Zukunft auch weniger Pkw vorbeifahren. Der Schwerlastverkehr muss aber in Zukunft außen herum fahren. Das soll dann ortspolizeilich (mit Verbotsschildern) gelöst werden und muss nicht in den Bebauungsplan, wie Planer Mund anfügte. Aber etwas Anderes fand Aufnahme in den B-Plan: Es wird jedem Hausbesitzer geraten, ein eigenes Bodengutachten erstellen zu lassen. Hier geht es vor allem darum, Regenwasser auf dem eigenen Grundstück versickern zu lassen und nicht über den Kanal. Das ist eine Vorgabe.

Dachbegrünung ist auf Carports und Garagen zur Pflicht geworden. Ein weiterer Einwand betraf die mögliche Ausweisung eines Parkplatzes in der Mozartstraße. Diesem Wunsch wird nicht entsprochen, da man dies nicht als notwendig erachtet. Von einem Anwohner angemahnt wurde auch, die erste Offenlage sei wegen der Pandemie zu kurz gewesen. „Das sehen wir nicht so. Jeder hatte Zeit, sich einen Termin geben zu lassen und Einsicht zu nehmen. Der Gesetzgeber sieht eine solche Situation auch nicht vor“, fügte Mund an.

Die Abstimmung fand eine klare Empfehlung ans Gemeindeparlament: es gab drei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen.

