Andrang an Bürgerhalle groß

Groß-Rohrheim. Der erste Kinderflohmarkt seit Beginn der Coronapandemie konnte jetzt in Groß-Rohrheim stattfinden. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmer Temperatur nutzten viele Einheimische sowie Besucher aus den umliegenden Kommunen das Angebot und schlenderten über den Parkplatz der Bürgerhalle in Groß-Rohrheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es konnten neben gebrauchter Kleidung und Schuhen auch Bücher, Spielsachen, Spiele, Kinderwägen und Fahrzeuge erworben werden. Insgesamt gab es 24 Stände. Die Teilnehmer brachten ihre eigenen Tapeziertische und eine Kleiderstange mit.

Nächster Termin am 14. November

Gut besucht war der Flohmarkt auf dem Parkplatz der Bürgerhalle. © TV

Der Flohmarkt wurde von der Abteilung Kinderturnen des TV Groß-Rohrheim organisiert. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde beschlossen, noch in diesem Herbst einen weiteren Flohmarkt zu organisieren. Dieser findet am Sonntag, 14. November statt.

Der Schwerpunkt wird auf Kinderspielzeug liegen. Der TV Groß-Rohrheim lädt alle Eltern, Großeltern, Bekannte oder Verwandte ein, schon das ein oder andere Geschenk für den Nikolausstiefel oder unter dem Tannenbaum zu ergattern. Die Veranstalter freuen sich über viele Besucher. An diesem Tag wird in der Bürgerhalle auch der Tag des Kinderturnens stattfinden. Die Abteilung Kinderturnen ist derzeit in der Detailplanung und wird noch näher informieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer am Flohmarkt teilnehmen möchte, kann sich per WhatsApp an Eva Ludwig-Kratzke unter der Nummer 0176/22 00 33 39 wenden. red