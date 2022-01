Am See leben besondere Tiere

Groß-Rohrheim. Wenn es um die Badestelle in Groß-Rohrheim geht, interessiert das viele Leute. So kamen zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses auch zahlreiche Zuhörer in den Treff 21, um die Stellungnahme vom Regierungspräsidium Darmstadt zu hören. Bürgermeister Rainer Bersch trug die Antwort vor, in der detailliert erläutert wird, warum es aktuell kaum möglich sein wird, den derzeit komplett umzäunten Kiessee wieder zu einem Badesee zu machen – auch nicht für einen kleinen Bereich auf der früheren Liegewiese, wie es sich eine Bürgerinitiative vorstellt.

Demnach liegt aktuell für den See lediglich eine Genehmigung zum Abbau von Kies und Sand für die Firma Omlor vor. Das Unternehmen hatte auch die Stellungnahme des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt angefordert. „Allerdings wissen wir nicht, und das geht aus dem Gutachten leider nicht hervor, welche Fragen gestellt wurden“, wunderte sich Ausschussvorsitzender Walter Öhlenschläger. Anderen Politikern ging es ähnlich.

Nach Ansicht des Gutachtens müsste, sollte der Kiesabbau einmal beendet sein, ein erneutes Genehmigungsverfahren in die Wege geleitet werden, sollte dort in (ferner) Zukunft ein Badebetreib gewünscht sein. Ausführlich verweist das RP auf das Biotop- und Artenschutzrecht und nennt gefährdete Arten, die (möglicherweise) rund um den See heimisch geworden sind oder es noch werden könnten, beispielsweise bestimmte Gras- und Schilfarten oder auch Nasswiesen oder Trockenrasen. Hinzu kommen Amphibien wie Kröten oder Eidechsen.

Außerdem befinde sich der See im Bereich des EU-Vogelschutzgebietes Rheinauen bei Biblis und Groß-Rohrheim. Hier listen die Experten Eisvogel, Rotmilan, Graugans, Graureiher, Weißstorch und Flussregenpfeifer auf. Deshalb sei der See besonders schützenswert im Sinne des Biotopschutzes: als Brutplatz, Nahrungshabitat, Rastplatz und Winterquartier von Vögeln aller Art. Der wichtigste Satz erfolgt am Ende: „Es bestehen Bedenken gegen eine Nutzungsänderung mit dem Ziel, einen Badebetrieb einzurichten.“ Insbesondere der Artenschutz spreche gegen eine Wiederaufnahme des Badebetriebs.

Gelände mit Gefahrenpotenzial

Bewusst wurde den Kommunalpolitikern, dass es sich beim Kiessee nicht nur um Betriebsgelände mit Gefahrenpotenzial handelt, sondern künftig auch der Artenschutz eine große Rolle spielt – entgegen der Interessen der Bürgerinitiative, die sich den Badebetrieb wünscht. Kritisch angemerkt wurde im Ausschuss, ob denn der Baggerbetrieb die Tier- und Pflanzenwelt nicht störe? „Außerdem ist dem RP wohl nicht bewusst, dass hier früher jahrelang ein Badebetrieb stattfand“, sagte der Ausschussvorsitzende. Neben dieser Stellungnahme gebe es zudem noch weitere Informationen: Den Monitoringbericht hätten die Politiker ebenfalls gerne zu sehen bekommen. Daher wurde das Thema erst einmal vertagt.

Wald anders bewirtschaften

Die Freien Wähler haben noch einmal das Thema Forstbetriebsplanung auf die Tagesordnung gesetzt. Walter Öhlenschläger erläuterte, weshalb er und seine Fraktion es lieber sehen würden, den Wald nicht mehr von Hessen Forst bewirtschaften zu lassen. Nach Ansicht der BfGR liegt im gemeindeeigenen Wald vieles im Argen. Und der Bericht von Hessen Forst, der ja über ein Jahrzehnt abdeckt, lässt nach Ansicht der BfGR nicht erwarten, dass sich etwas ändert. Deshalb hat sich Öhlenschläger umgehört und Gemeinden – etwa in der Eifel – gefunden, die private Firmen beauftragt haben und damit regelmäßig ein Plus erwirtschafteten.

Öhlenschläger sprach von einer besonderen Form des ökologischen Waldbaus. Dabei werde der Wald teilweise sich selbst überlassen oder, wenn bewirtschaftet, dann nur mit Zugpferden. „Da fährt niemand mit schwerem Gerät in den Wald. Fahrzeuge und Maschinen, die nur den Boden verdichten, gibt es da nicht“, erklärte der Ausschussvorsitzende und sprach hier außerdem die Grundwasserproblematik an. Denn ein Wald, der das Grundwasser länger halte, habe bessere Chancen zu überleben. So wünschen sich die Freien Wähler auch noch, dass der Winkelbach demnächst so kultiviert wird, dass der Groß-Rohrheimer Wald davon profitiert.

Öhlenschläger schlug vor, dass sich der Ausschuss per Videokonferenz ausführlicher über das Thema informiert. Allerdings ist diese Vorstellung des Konzepts von der Waldakademie Eifel kostenpflichtig. Dies wiederum veranlasste Bürgermeister Bersch zu einer kritischen Anmerkung: „Die wollen etwas verkaufen und verlangen für die Info Geld?“ Öhlenschläger fand: „Die 200 Euro sollte uns das wert sein.“

Er forderte zudem, dass in Sachen Grundwasserabsenkung dringend etwas getan werden müsse. Frankfurt wolle neue Stadtteile bauen – und woher das Wasser für die Einwohner kommen solle, sei ja klar. „Hier muss der Verursacher unbedingt zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Öhlenschläger. Das Thema soll in der nächsten Sitzung erneut beraten werden.