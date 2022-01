Alemannen sehen sich auf gutem Weg

Groß-Rohrheim. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße überwintert der FC Alemannia Groß-Rohrheim auf dem siebten Tabellenplatz. Dies ist zwar nicht die beste Platzierung, die der 1911 gegründete Traditionsverein im Laufe der Saison innehatte, gibt aber den Verantwortlichen allen Anlass, zufrieden zu sein.

„Nach dem kurzfristigen Trainerwechsel vor der Saison von Alexander Merlau-Behrendt zu Georg Eckhardt sind wir unter denkbar schlechten Vorzeichen in die neue Saison gestartet. Umso mehr hat es uns gefreut, dass es so gut lief“, lautet das Fazit des langjährigen Groß-Rohrheimer Vorsitzenden Klaus Anthes, der seit dem Jahr 1978 die Vereinsgeschicke lenkt.

Da braucht er auch nicht lange zu überlegen, ob es günstig wäre, mit Eckhardt zu verlängern. „Das soll zwar der Spielausschuss abklären, doch wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir nicht mit ihm weitermachen würden“, legte sich Anthes schon mal fest.

Wenn Eckhardt dieser am Sonntag um 11 Uhr zum ersten Training bittet, kann er genau auf die Spieler zählen, die auch Anfang Dezember im Kader standen. „Es gab keine Veränderungen“, bestätigt Anthes, merkt aber an, dass mit Sergen Parlak (Ziel unbekannt) und Robin Weska (FV Biblis) zwei Reservisten den FC Alemannia verließen. Dies soll der Spielfreude des Traditionsvereins keinen Abbruch tun.

„Wir sind weiterhin bestrebt, so schnell wie möglich 40 Punkte zu holen, damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Natürlich freuen wir uns, wenn dies mit einem einstelligen Tabellenplatz einhergeht. Ein Platz unter den ersten Fünf wollen wir dabei nicht auf Teufel komm‘ raus erreichen“, gibt Anthes die Marschroute vor. Das erste Ziel in der verbleibenden Saison wird sein, am 6. März zu Hause die SSV Reichenbach (Tabellenplatz zwölf) zu bezwingen, bei der es in der Winterpause einige personelle Veränderungen gab.

Um sich auf diesen Start in die Restrunde vorzubereiten, suchen die Alemannen noch Testspielgegner. Teil der Vorbereitung ist sicherlich auch das Kreispokalspiel am 20. Februar gegen den alten Rivalen VfR Fehlheim. „Die sind Tabellenführer der Gruppenliga. Außerdem ist es von Fehlheim nach Rohrheim nicht so weit. Da erhoffe ich mir schon ein paar Zuschauer“, so Anthes, der darauf verweist, dass sein Verein als klassenniedrigere Mannschaft Heimrecht genießt.

Viele junge Spieler

Noch in bester Erinnerung hat der Vereinsvorsitzende den 16. September 2021. An diesem Donnerstagabend gewann der FCA bei der ambitionierten Spielvereinigung Fürth mit 5:2, bei der in der kommenden Runde der frühere Rohrheimer Coach Hamza Elezovic als Trainer anheuern wird.

Ebenfalls unter der Woche fand eine Begegnung statt, bei der es aus Sicht der Eckhardt-Elf ganz und gar nicht lief. Das war am 1. September, als es zu Hause gegen die KSG Mitlechtern eine 0:4-Niederlage gab. Für diese hat sich der Verein Anfang Dezember mit dem 1:1 im Odenwald zumindest teilweise revanchiert.

Insofern zeigt sich Anthes auch mit dem Mannschaftsgefüge durchaus zufrieden. Er freut sich, dass viele junge Spieler, die teilweise über den Kontakt des ehemaligen Trainer Merlau-Behrendt den Weg nach Groß-Rohrheim fanden, weiterhin mit von der Partie sind. Einer davon ist Konstantin Larkowitsch, die unangefochtene Nummer eins zwischen den Pfosten des Groß-Rohrheimer Tores. hias