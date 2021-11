Advent als Motto

Groß-Rohrheim. Zum letzten Mal in diesem Jahr fand im Rathaus-Innenhof in Groß-Rohrheim ein Themenbauernmarkt statt. Das Motto lautete Advent. Neben Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie dem großen Gewürzstand waren diesmal auch Kunstgewerbe und Schmuck mit dabei. Diana Schollmeier beispielsweise, die erstmals in Groß-Rohrheim dabei war, präsentierte unter anderem kleine weihnachtliche Grußkarten, Mini-Aquarelle und Kalender, die sie selbst kreiert hat.

Allerdings spielte das Wetter am Freitagnachmittag nicht ganz so mit. Das hielt aber einige Besucher nicht davon ab, sich im Freien im überdachten Bereich hinzusetzen, einen Glühwein zu trinken und einen der leckeren Reibekuchen zu essen, die frisch gebacken wurde. Die Kuchentheke war diesmal unbesetzt geblieben.

Nun hoffen alle, dass der nächste Themenbauernmarkt zum Saisonstart im März 2022 an neuer alter Stelle, also in der Allee, stattfinden wird. Bis dahin sollen die Pavillon-Bauten abgeschlossen sein, wie der Planer beim Spatenstich vor einigen Wochen (wir berichteten) versprochen hatte. mibu