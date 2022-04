Groß-Rohrheim. Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Groß-Rohrheim ist eine 90 Jahre alte Frau mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht worden. Wie die Polizei weiter berichtet, hörte der 63-jährige Sohn am Montag, als er gegen 12.50 Uhr nach Hause kam, den Alarm der Rauchmelder in dem Einfamilienhaus in der Rheinstraße. Beim Öffnen der Haustür schlug ihm dichter Rauch

...