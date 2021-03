  35 Kastanienbäume für den Groß-Rohrheimer Wald

Groß-Rohrheim. Alle sehnen das Ende des Lockdowns herbei. Endlich wieder ganz normal einkaufen, ein Restaurant oder Konzert besuchen oder einfach nur bummeln gehen – doch bis dahin dauert es wohl noch. Per Sondererlaubnis gelten für Wahlkämpfer besondere Regeln. Informationsstände der Parteien und Wählergemeinschaften sind erlaubt, und auch Wahlpräsente dürfen verteilt werden. Die Bürger für Groß-Rohrheim haben sich gefragt, ob das wirklich sein muss? Bedeutet nicht jedes Zusammentreffen von Menschen automatisch ein höheres Risiko? Deshalb haben sie sich entschlossen, diesmal keinen Infostand aufzubauen, nicht am Bauernmarkt teilzunehmen und keine Werbegeschenke zu verteilen. Stattdessen wollen sie etwas für den Groß-Rohrheimer Wald tun, der wie viele andere Wälder große Schäden aufweist. In Abstimmung mit dem Forstamt Lampertheim haben sie sich für das Pflanzen von 35 Esskastanien (Castanea sativa) entschieden. Der Jägersburger Revierförster Uwe Lanz hat den Bürgern für Groß-Rohrheim dazu einen Platz neben der Kapellschneise zugewiesen, und sobald es Wetter und Corona es zulassen, soll der ausgewählte Setzling gepflanzt werden. red