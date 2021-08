32 Menschen holen sich Impfstoff ab

Groß-Rohrheim. Das Impfzentrum Bergstraße mit seinem Sitz in Bensheim hat den großen „Ansturm“ hinter sich und wird seine Pforten am 30. September endgültig schließen. Daher ist man dazu übergegangen, mit einem Impfwagen samt Team von Kommune zu Kommune zu touren. Frei nach dem Motto: Wenn die Leute nicht zu uns kommen, gehen wir zu den Menschen. So machte es jetzt auch Station in Groß-Rohrheim am Treff 21.

Während der fast drei Stunden am Samstagnachmittag hatten sich insgesamt 32 Impfwillige in Groß-Rohrheim eingefunden – die meisten gleich in den ersten eineinhalb Stunden. Verglichen mit der Nachbargemeinde Einhausen war dies ein gutes Ergebnis. Hier waren während der gleichen Zeit am Vormittag nur 23 Personen gekommen.

Ein Facharzt nimmt die Impfung in Groß-Rohrheim vor. © Michael Burmeister

Wer sich impfen lassen wollte, musste zunächst einen Fragebogen ausfüllen und dann Auskunft geben, ob sie Rechts- oder Linkshänder sind. Danach richtete sich, wo die Spritze angesetzt wurde. Wie auch im Impfzentrum musste jeder nach Erhalt der Spritze zehn Minuten zur Beobachtung bleiben.

Das Impfteam bestand aus neun Personen. Darunter waren zwei Ärzte, ein Apotheker, zwei EDV-Kräfte und zwei Fachschwestern. In Groß-Rohrheim hatte das Team auch Unterstützung von Kräften des DRK-Ortsvereins.

Die meisten der Impfwilligen fanden es einfach gut, dass sie sich vor Ort schnell, unkompliziert und ohne Wartezeit piksen lassen konnten. „Ich habe mal in einer Arztpraxis angerufen, doch da wurde ich vertröstet“, erzählte eine Frau, die extra aus Biblis nach Groß-Rohrheim gekommen war. Eine andere berichtete, dass ihre Arbeitszeiten bislang eine Impfung nicht zugelassen hätten. Und wieder andere erklärten, man habe sich – eben weil das Impfteam vor Ort sei – einfach spontan entschlossen. Verabreicht wurde das Mittel der Firma Johnson & Johnson. Der Vorteil: Dieser Impfstoff muss nur einmal gespritzt werden.

Das mobile Impfteam soll auch nach Biblis kommen. Der genaue Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest. mibu