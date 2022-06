30 Erdbeertorten von den Landfrauen

Groß-Rohrheim. Die kleine rote Beere stand diesmal im Mittelpunkt des jüngsten Bauernmarkts. Unter dem Motto Erdbeermarkt machten fast alle thematisch mit. Das Weingut Vollmer bot eine kühle und frische Erdbeerbowle an. Die Biebesheimer Landfrauen waren für die Bestückung der Kuchentheke verantwortlich und brachten 30 Erdbeertoren und Kuchen mit, die reißenden Absatz fanden. Schon gleich zu Beginn bildete sich hier eine lange Schlange. Der nächste Themenbauernmarkt am 22. Juli, also kurz vor den Sommerferien, trägt das Motto 29 Jahre Bauernmarkt. mibu

