24 Paare stiften einen Baum

Groß-Rohrheim. Man fühlte sich an kalte Wintertage erinnert. „Eigentlich hätten wir statt Sekt doch eher Glühwein ausschenken sollen“, fügte Bürgermeister Rainer Bersch auf der Groß-Rohrheimer Hochzeitswiese an. Auch er konnte sich an keine Pflanzaktion erinnern, bei der das Wetter so kalt und ungemütlich war. Schneetreiben begleitete die zahlreich erschienenen Groß-Rohrheimer, die in diesem Jahr wieder eingeladen waren „ihr“ Hochzeitsbäumchen zu pflanzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war vor allem deshalb so hoch, weil in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt keine Pflanzaktion hatte stattfinden können. So konnte Bürgermeister Bersch zahlreiche Hochzeitspaare der Jahre 2020 und 2021 begrüßen – darunter auch Jubilare mit goldener, silberner und einer perlenen Hochzeit. Aktuell stehen 237 Bäume auf der Rohrheimer Hochzeitwiese; nun kommen noch 24 weitere hinzu.

Das Ehepaar Kilb pflanzt einen Baum zur goldenen Hochzeit. © Burmeister

Dabei sind die von den Paaren ausgesuchten Bäume sehr unterschiedlich. Während die einen sich für Obstbäume entscheiden, nehmen andere lieber einen Laubbaum. Oder etwas, das besonders schön blüht, wie einen Mandelbaum. Fabian und Roman Neeb etwa hatten sich für einen Gingkobaum entschieden. Ein Exot aus dem asiatischen Raum. Und das Ehepaar Carmen und Hans Kilb – beide hatten sich 1971 das Jawort gegeben – setzten einen Apfelbaum in die Erde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Bürgermeister verlas noch ein wenig Statistik. 2020 gab es in Groß-Rohrheim 19 Paare, die sich das Jawort gaben, im vergangenen Jahr waren es 25 Hochzeiten und in diesem Jahr gibt es bereits 16 Anmeldungen. mibu