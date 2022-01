20 000 Dollar für die Heimat

Groß-Rohrheim. Es gibt viele schöne Kirchen in New York, doch das Herz von Friedrich Ulfers aus den USA hängt an der evangelischen Kirche von Groß-Rohrheim – der Kirche seiner Heimat. Als diese einsturzgefährdet 2016 schließen musste, und der langjährige sowie kostspielige Sanierungs- und Renovierungsprozess begann, unterstützte er den Förderverein zum Erhalt der evangelischen Kirche Groß-Rohrheim mit einer Spende über 20 000 Dollar. Für sein Engagement wurde er nun beim „Heimaturlaub“ von der Kirchengemeinde gewürdigt.

Mit einem Gottesdienst hat der Förderverein zum Erhalt der evangelischen Kirche Groß-Rohrheim Ulfers für seine großzügige Unterstützung gedankt. Pfarrer Martin Müller freute sich, dass er den 87-Jährigen persönlich in Groß-Rohrheim willkommen heißen konnte.

Ulfers hat einen Lehrstuhl an der Universität von New York und reist regelmäßig in den Semesterferien nach Deutschland und nach Groß-Rohrheim, wo seine familiären Wurzeln liegen. Hier haben sich seine Eltern kennengelernt und in besagter evangelischer Kirche geheiratet. Selbst nach der Auswanderung nach Amerika blieb die Familie Groß-Rohrheim verbunden.

„Während der Innenrenovierung unserer Kirche hat er uns zweimal mit 10 000 Dollar unterstützt. Professor Ulfers hatte aber auch eine Verpflichtung an die großzügige Spende geknüpft: Der Förderverein sollte 10 000 Euro an Spenden sammeln, dann gab es 10 000 Dollar dazu“, erzählt Rosemarie Krauß, Vorsitzende des Fördervereins. Ulfers verdoppelte somit jedes Jahr, wenn die Spendensumme von 10 000 Euro erreicht wurde, diese durch 10 000 Dollar.

Der Förderverein sammelte fleißig, so konnte Ulfers gleich zweimal aufstocken und spendete damit 20 000 Dollar für den Erhalt der Kirche. Rosemarie Krauß dankte dem Sponsor und überreichte ihm ein Fotobuch mit Bildern von der Innenrenovierung und den Aktivitäten während der Renovierung.

Die Kirche selbst konnte nach fast vier Jahren Sanierung und Renovierung im Dezember 2019 feierlich eröffnet werden. str