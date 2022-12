1400 Euro kommen Kindern in Groß-Rohrheim zugute

Groß-Rohrheim. Insgesamt 1400 Euro betrug die Spendensumme, die der Basar für Kinderkleidung und Spielzeug ergeben hatte. „Damit sind wir erstmals vierstellig“, freute sich Tatjana Wilson vom Organisationsteam. Der Flohmarkt rund ums Kind hatte vor Anfang des Monats in der großen Bürgerhalle stattgefunden. Auch da hatte es ja schon ein Superlativ gegeben, da die Besucherinnen und Besucher noch nie so viele Einzelstücke zur Auswahl hatten.

Das Geld wurde in zwei Hälften geteilt: Die eine bekam der Förderverein der Lindenhofschule und die andere Hälfte, ebenfalls 700 Euro, ging an den kommunalen Kindergarten. Von beiden Institutionen (Schule und Kita) gab es viele Dankesworte, ob der großzügigen Spende. „Der Förderverein kann das Geld sicherlich gut gebrauchen, zumal wir gerade neue Bücher für die Schulbibliothek bestellt haben“, sagte Oliver Kalbrenner, Vorsitzender des Fördervereins. Und Kitaleiterin Sonja Luley ergänzte: „Wir planen für kommendes Jahr einen Ausflug. Da hilft das Geld ungemein.“

Auch Bürgermeister Rainer Bersch, der ebenfalls beim Bauernmarkt war, freute sich mit den Spendenempfängern. Nicht unerwähnt lassen sollte man die Tatsache, dass es viele Hände waren, die zum Gelingen beigetragen haben – immerhin 40 Helfer waren am Flohmarkttag (und auch schon am Tag zuvor) im Einsatz.

Man sei, so ergänzte Wilson, hier schon fast am Limit. Mit noch mehr Artikeln (zuletzt waren es über 5000) würden noch mehr Helfer gebraucht. Dennoch steht der Termin für den kommenden sortierten Kleiderbasar: am 12. März 2023 in der Bürgerhalle. mibu