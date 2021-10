Zukunft mit Karate und Kultur

Der Turnverein Neckarhausen hat trotz starker Einschränkungen durch Corona seinen Mitgliederstand in den vergangenen beiden Jahren fast konstant halten können. Das geht aus dem umfangreichen Jahresbericht hervor, den der Vorsitzende Hans Nicht jetzt bei der Hauptversammlung des Vereins vorgelegt hat. 683 Männer, Frauen und Kinder gehören dem Verein an, fast 30 Prozent davon sind 14 Jahre und jünger. Ende 2018 waren es 703 Mitglieder.

Wahlen beim TV Neckarhausen Geschäftsführender Vorstand: Horst Gropp, Oliver Kölsch (neu), Hans Nicht (auch Sportwart). Kassenwart: Andrea Radvan. Presse- und Schriftwart: Heidrun Erfle (neu). Beisitzer: Wolfgang Dietrich, Anne Wagner (Kulturbeauftragte), Hannelore Göttlicher, Michael Götz. Ausschüsse: Adi Pribil. Haustechnik: Hans Thoma. Abteilungsleiter: Elisabeth Noglik, Tanja Schmitt (Turnen), Horst Gropp (Karate), Heike Gruber (Schwimmen), Yvonne von Beeren (Volleyball), Ralf Schmitt (Wandern), Hans Nehrkorn (Handball, ehrenhalber) hje

Finanziell sieht die Bilanz allerdings auf den ersten Blick schlechter aus. Im Jahr 2020 erwirtschaftete der TVN ein Minus von mehr als 16 000 Euro. Doch das hat nachvollziehbare Gründe. Hier schlagen nämlich Investitionen in die vereinseigene Halle zu Buche, so etwa eine neue Heizung für 36 000 Euro und die Sanierung des Umkleidebereichs Damen für 40 000 Euro.

Erst einmal konsolidieren

Das Jahr 2022 dient nun erst einmal der Konsolidierung der Finanzen und kleineren Maßnahmen, wie Nicht ankündigte. In den beiden Folgejahren sollen dann unter anderem der Dusch- und Umkleidebereich der Herren erneuert und der (feuchte) Keller saniert werden. Insgesamt belaufen sich die Investitionen des Vereins in seine Halle in der Porschestraße auf rund 600 000 Euro, Eigenleistungen der Mitglieder eingerechnet.

Bei der Wahl zum geschäftsführenden Vorstand wurden Hans Nicht und Horst Gropp in ihren Ämtern bestätigt, Oliver Kölsch kam als Führungskraft der jüngeren Generation neu hinzu. Er soll die Vereinsspitze verstärken. Nicht, inzwischen über 70, deutete an, dass er ebenso wie Gropp in absehbarer Zeit in die zweite Reihe zurücktreten will. Der langjährige Schriftführer und Pressewart Wolfgang Schmidt trat nicht mehr an. Zu seiner Nachfolgerin wählte die Versammlung Heidrun Erfle. Obwohl der Sportbetrieb wegen Corona monatelang ruhte oder stark eingeschränkt war, gab es laut Nicht deshalb keine Austritte. „Da sind wir sehr gut dran“, betonte er im Gespräch mit dieser Redaktion. Allerdings konnten auch keine neuen Mitglieder gewonnen werden, was aber für einen Verein dieser Größenordnung existenziell ist. „Wir hoffen, dass der Sportbetrieb bald wieder komplett ohne Einschränkungen laufen kann“, erklärt Nicht.

Daneben will der TVN auch im kulturellen Bereich mehr aktiv werden. Eine neue Veranstaltungsreihe, aus einem Zukunftsworkshop hervorgegangen, sollte eigentlich im vergangenen Jahr beginnen. Die heiter-literarische Weinprobe mit Peter Nassauer wurde aber ebenfalls wegen Corona abgesagt. Ende September gab es einen zaghaften Anfang mit einem Pilzseminar. Am Samstag, 2. Oktober, steht eine Waldbegehung auf dem Programm.

„Wichtig ist, in der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass die Halle offen für die entsprechenden Veranstaltungen ist“, sagte Nicht den Mitgliedern. An private Einzelpersonen werde sie allerdings nicht vermietet. „Soweit möglich, sollen für Konzerte und Ausstellungen ortsansässige Künstler geworben werden“, erläuterte er zum Konzept der Reihe.

Sportlich sind in dem Mehrspartenverein neben dem Turnen unter anderem Einradfahren, Volleyball und Karate zuhause. Die von Horst Gropp geleitete Karateabteilung erhielt erst kürzlich eine hohe Auszeichnung des Deutschen Karateverbands und des Deutschen Städte- und Gemeindebunds.

„Karate ist aufgrund der Diversität und Ausrichtung die ideale Sportart für alle Altersklassen und Milieus, die sich den Werte-Kanon – bestehend aus Respekt, Toleranz, Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Höflichkeit und Mut – zu eigen machen“, hieß es dazu. Vereine, die sich ausdrücklich zu diesen Werten bekennen, ein vierwöchiges, kostenloses Probetraining anbieten und sozial Schwachen die Teilnahme an ihrem Trainingsbetrieb ermöglichen, erhalten diese Auszeichnung.

