Zoff um Zwei-Meter-Zaun in Neckarhausen

Wahlen: Nach dem Ausscheiden von Thomas Zachler (SPD) ist jetzt Alexander Jakel vierter Bürgermeister-Stellvertreter. Seine Wahl im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen erfolgte einstimmig. Im Technischen Ausschuss, im Partnerschaftsausschuss sowie im Seniorenbeirat übernimmt sein Nachrücker Tobias Hertel den Sitz. Außerdem wirkt er im Lenkungsausschuss zum Jubiläum „1250 Jahre Neckarhausen“ mit.

Gasleitung: Die Gemeinde hat gegen den Bau einer zweiten Gasleitung am Hergelweg keine grundsätzlichen Bedenken. Das erklärte Bauamtsleiter Dominik Eberle auf Anfrage eines Bürgers in der Fragestunde. Die Stadt Heidelberg hatte sich negativ zu dem Vorhaben von Terranets geäußert.

Klimaschutz: Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer hat Peter Kolbe von der Kliba dem Gemeinderat eine Teilnahme am Qualitätsmanagement und Zertifizierungsverfahren European Energy Award ans Herz gelegt. Sein Credo: „Klimaschutz wird letztendlich auf der kommunalen Ebene entschieden.“ Kritische Fragen aus den Reihen der Fraktionen bezogen sich vor allem auf die Kosten von 40 000 Euro, die nach Abzug eines Zuschusses an der Gemeinde hängen bleiben.

Bauleitplanung: Für den südlichen Teil von Neckarhausen entlang der Hauptstraße könnte es einen neuen einfachen Bebauungsplan geben. Das Planungsbüro plädierte dafür, der Gemeinderat lehnte die Ausweitung (noch) nicht ab.

Trinkwasser: Die Wassergebühren werden zum 1. Januar 2022 um 15 Cent je Kubikmeter auf 1,70 Euro gesenkt. Mit seinem einstimmigen Beschluss reagierte der Gemeinderat auf eine von der Verwaltung vorgelegte Kostenkalkulation.

Zaun aus Kunststoff: Wenn es nach der Mehrheit im Gemeinderat geht, darf in der Elisabethenstraße in Neckarhausen ein 1.80 Meter hoher Zaun aus Kunststoff errichtet werden. Die Verwaltung verwies auf ähnliche Fälle. „Diese WPC-Zäune sind die Nachfolger der Schottergärten“, schimpfte Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL). Am Ende gab es zwar sechs Gegenstimmen, aber mehr Befürworter. hje