Edingen-Neckarhausen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagmorgen in Edingen im Einsatz. Nach ersten Angaben der Polizei ist ein Feuer in einer Wohnung in der Straße "Hinter der Post" ausgebrochen. Näheres ist nicht bekannt.

