Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. Die Anlage, auf der unser Osterei heute liegt, ist noch gar nicht so lange für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Frühling blüht es hier, im Sommer spenden große Bäume kühlenden Schatten. Ein lauschiges Plätzchen unweit des Neckars, das früher bei Heidelberger Studenten beliebt gewesen sein soll, nicht zuletzt wegen des besonderen Getränks, das hier ausgeschenkt wurde. Haben Sie das Areal erkannt? Dann schreiben Sie uns bis spätestens Karfreitag um Mitternacht eine E-Mail mir Ihrer Lösung an raetselei@mamo.de. Die Auflösung lesen Sie am Karsamstag im „MM“. red

