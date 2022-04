Wieder Wein im Schloss

Zum Wein- und Genussfest wird am Samstag, 30. April, im Schloss Neckarhausen eingeladen. Zur Kostprobe stehen im Großen Sitzungssaal insgesamt zwölf Weine der Güter Alfred Knauff Erben aus Gönnheim und Bernhard Koch aus Hainfeld in der Südpfalz bereit, teilte die Lokale Agenda Bürger in Aktion (BIA) mit. Die Winzer werden ihre Weine persönlich vorstellen und präsentieren. Eine entsprechende Verkostungsliste sowie die Weinlisten der Weingüter werden für die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung auf den Tischen ausgelegt.

Zwölf Variationen als Canapés

Die Köchinnen und Köche servieren den Gästen dabei zunächst einen dreifachen „Gruß aus der Küche“. Während der Weinprobe wird es dann insgesamt zwölf Variationen als Canapés geben, die auf Broten der Bäckerei Kapp Artisan Boulanger angerichtet werden. Wie es sich für eine gute Weinprobe gehört, wird es auch einen Brotkorb und Mineralwasser geben.

Der Abend findet unter Beachtung der 2G-Regel sowie den geltenden Corona-Richtlinien statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Für die Weinverkostung am 30. April werden inklusive Wasser und Speisen 30 Euro fällig. Die Anmeldungen nimmt Elvira Ruf unter der Telefonnummer 0173/3 24 95 16 oder per E-Mail (e.ruf@gmx.de) entgegen. red/kpl