Wieder eine Jumelage-Ehe

Edingen-Neckarhausen. Die Partnerschaft mit Plouguerneau besteht seit 1967 und feiert an Pfingsten 2022 das 55-jährige Bestehen. Von Beginn an wurde der Schwerpunkt auf den Jugendaustausch gelegt. „Die vielen Jugendbegegnungen führten auch dazu, dass 25 (oder mehr) deutsch-französische Ehen und Lebenspartnerschaften entstanden sind“, weiß der Ehrenvorsitzende der IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft, Erwin Hund. Am vergangenen Samstag heirateten im Rathaus von Plouguerneau Ann-Kathrin Mahler und Tangui Le Roy.

Ann-Kathrin war wie viele Jugendliche (inzwischen über 5000) Teilnehmerin bei Jugendbegegnungen der IGP, und auch ihre Familie hält seit vielen Jahren enge Kontakte zu ihrer Partnerfamilie in Plouguerneau. „Deshalb freuen wir ganz besonders, dass zwei weitere junge Menschen aus unseren Partnergemeinden auch ihren Lebensweg gemeinsam gehen wollen“, betont Erwin Hund.