Wie Florian König Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen wird

Edingen-Neckarhausens künftiger Bürgermeister Florian König hat den Tag nach seinem Wahlsieg weitgehend entspannt verbracht. Die Party im Obsthof von Altgemeinderat Georg Schneider hatte bis gegen Mitternacht gedauert, nach dem Aufräumen beantwortete König noch Glückwunschnachrichten per WhatsApp - bis nachts um halb drei. Auch am Montagvormittag sei er damit noch beschäftigt gewesen, verriet er.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Offiziell noch nicht in trockenen Tüchern ist seine Entlassung bei der Polizei. „Momentan fühlt sich da noch niemand so richtig zuständig“, sagte König. Dabei habe es in seiner Dienststelle auch schon einen Landtagsabgeordneten gegeben, der mit der Annahme seines Mandats den Dienst bei der Polizei quittierte. Ein Problem befürchtet König trotzdem nicht: „Ich bin zuversichtlich, dass wir da eine Lösung finden werden.“

Zu Gast bei den Senioren

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wahlsonntag König oder Merkle - wer wird Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen? Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wahl (mit Video und Fotostrecke) Florian König neuer Bürgermeister in Edingen-Neckarhausen Mehr erfahren

Für wichtige Termine im Rathaus erhalte er auch jetzt schon Sonderurlaub oder werde freigestellt. Die Amtsgeschäfte führt noch bis Ende des Jahres der Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold, aber der künftige Verwaltungschef wird eng in die Arbeit eingebunden und nimmt Termine wahr, die er auch als ehrenamtlicher Stellvertreter bei einem anderen Wahlausgang wahrgenommen hätte. So wird er beispielsweise bei der Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde zugegen sein. An Sitzungen der Fraktionssprecher nimmt er ebenfalls teil. Das passiere alles in Absprache mit Herold: „Es ist ein harmonisches Beisammensein.“

Seinen Dienst als Bürgermeister tritt König am 1. Januar an, seine Verpflichtung ist elf Tage später vorgesehen, nämlich am Donnerstag, 12. Januar, in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen. Ob es dabei bleibt und wer die Verpflichtung vornimmt, muss formal der Gemeinderat festlegen. Die Verpflichtung von Simon Michler hatte im Februar 2016 Gerd Brecht von der Offenen Grünen Liste (OGL) als „Alterspräsident“ vorgenommen, also als das an Jahren älteste Mitglied des Gemeinderats. Das hat Tradition, wie die Leiterin der Stabsstelle, Thea Crebert, dem „MM“ auf Nachfrage erklärte. Es geht dabei entweder um die Lebensjahre oder um die Mandatsjahre. Falls sich der Rat für den Lebensältesten entscheidet, käme mit Walter Heilmann (73) erneut ein Vertreter der OGL zum Zuge.

Geht es dagegen nach der Amtszeit als Gemeinderat, kämen Helmut Koch von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) und Gabi Kapp (CDU) in Frage. Beide gehören seit 1999 dem Gemeinderat an. Die Entscheidung über die Verpflichtung soll in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 14. Dezember, fallen.

All diese Pläne lassen sich aber nur dann umsetzen, wenn die Wahl unangefochten bleibt. Zuletzt hatte in Schriesheim eine Klage gegen die Wahl die offizielle Amtseinführung von Christoph Oeldorf um fast acht Monate verzögert. Er war stattdessen Amtsverweser, führte also die Geschäfte im Rathaus, ohne Bürgermeister zu sein.

Formal ist das Endergebnis der Wahl in Edingen-Neckarhausen seit Montagabend amtlich. Das hat der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold in öffentlicher Sitzung festgestellt. Zugleich wurde bekanntgegeben, welche zehn Namen auf den Stimmzetteln notiert waren. Aleksandra Janson erhielt vier Stimmen, Ulf Wacker zwei und Altbürgermeister Roland Marsch eine, ebenso Boris Palmer.

Michlers Zukunft ungewiss

Unterdessen ist der frühere Bürgermeister Simon Michler weiter als Amtsverweser in Niederstetten tätig. Wie es dort weitergeht, ist nach wie vor unklar. Die vom Landratsamt vorläufig suspendierte Bürgermeisterin Heike Naber will nach einem Sieg vor dem Verwaltungsgerichtshof offenbar zurück ins Amt. Doch das will der Gemeinderat nicht, wie die Fränkischen Nachrichten am vergangenen Freitag berichteten. „Massive Kompetenzüberschreitungen zum Schaden der Stadt, dazu der Vorwurf von nachträglich frisierten Ratsprotokollen, um eigenmächtige Entscheidungen ohne Ratsmandat zu vertuschen - der Niederstettener Gemeinderat hat die Nase gestrichen voll von Bürgermeisterin Heike Naber“, heißt es in dem Beitrag. Eine Rückkehr Nabers ins Rathaus und in die Sitzungen werde man so nicht hinnehmen.

Das Tischtuch sei zerschnitten, das Verhältnis derart zerrüttet, das man mit Naber nicht mehr zusammenarbeiten könne und werde. Wer - aus Sicht des Rats - Urkunden fälsche, dem könne man nicht vertrauen. Dem Landratsamt liegt inzwischen zwar auch die schriftliche Begründung des Urteils vor, diese werde aber noch geprüft, heißt es von dort. Ein geschlossener Rücktritt des Gemeinderates steht im Raum.

Doch der ist von den Vätern der baden-württembergischen Gemeindeordnung ebenso wenig vorgesehen,wie die Entlassung der Verwaltungsspitze durch ein Misstrauensvotum. „Ein Mangel in der Gesetzgebung“, wie Michael Weber-Schwarz kommentiert. Dem Amtsverweser Simon Michler attestiert er, die Sitzungen des Rates „zügig und professionell“ zu leiten.