Wertvolle Unterstützung

Nicht alle Menschen haben heutzutage ihr täglich Brot – um dafür einen Ausgleich zu schaffen und um Menschen mit einem geringen Einkommen wenigstens zeitweise eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen, entstand ab 1993 der Bundesverband der Tafeln mit heute über 60 000 ehrenamtlichen Helfern bundesweit.

Eine höchst willkommene Unterstützung erfuhr der Tafelladen in Edingen dieser Tage durch eine größere Spende. Zwei Mitarbeiter von Amazon Logistics Mannheim kamen zur Stippvisite und informierten sich über den den Ablauf der täglichen Warenausgabe, sowie die Organisation der Verteilung der Waren, besonders in schwierigen Zeiten.

Mitgebracht hatten sie zur großen Freude der Edinger Tafel einen Spendenscheck von 2000 Euro. „Geldspenden von Unternehmen und Privatpersonen sind wertvolle Hilfen und immer willkommen“, bedankte sich das Team.

Bundesweit 962 Läden

Das System der Tafeln ist einfach: Lebensmittel werden von Herstellern, Groß- und Einzelhändlern, Märkten und Bäckereien gespendet und können in den Tafelläden günstig an Bedürftige abgegeben werden. 2022 gab es in BadenWürttemberg 146 Tafeln, im gesamten Bundesgebiet 962.

Den Edinger Tafelladen in der Hauptstraße 103 gibt es seit mehreren Jahren, er steht unter der Trägerschaft des DRK-Kreisverbands Mannheim. Leiterin Ingrid Dohnke und 14 ehrenamtliche Mitarbeiter bilden den Stamm der „Tafelbesatzung“. „Der Laden wurde schon immer gut angenommen, aber durch die neue Flüchtlingswelle kam noch mal einiger Zuwachs“, so Mitarbeiter Roland Müller.