Wechsel an der Spitze

Edingen-Neckarhausen. Nach fast zwei Jahrzehnten bei der Bäko Süd-West, davon 13 Jahre als Vorstandsvorsitzender, wird Reiner Jung (Bild oben) zum 30. Juni sein Mandat niederlegen. Er geht in Ruhestand. Jung habe die Bäko Süd-West „auch als in Krisenzeiten agierendes Unternehmen mit hoher Widerstandsfähigkeit geprägt“, heißt es vonseiten der Genossenschaft. In den Vorstand einziehen wird der bisherige Prokurist Torsten Reimund (Bild unten), er bildet gemeinsam mit Jochen Früauff die Spitze.

© BAEKO Sued-West eG

Die Bäko Süd-West unterstützt Bäckereibetriebe bei der Beschaffung von Rohstoffen. Auf der Internetseite heißt es: „Ob Saaten aus Mittelamerika, Mandeln aus Kalifornien, Äpfel aus Italien, Sultaninen aus Australien – die Bäko beschafft in aller Welt, was man zum Backen braucht.“

Seit Jahren sinkt die Zahl der Bäckereibetriebe in Deutschland. Die Corona-Pandemie trifft die Branche unterschiedlich: Profitiert haben bisher vor allem Großbäckereien, die abgepackte Ware für den Einzelhandel produzieren. Hingegen mussten Bäckereien mit hohem Gastronomieanteil Einbußen verkraften. jung (Bilder: Bäko Süd-West)