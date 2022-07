Der Neubau dreier Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise durch die Stiftung Schönau im Amselweg in Edingen rückt möglicherweise bald näher. Der Gemeinderat befasst sich in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 20. Juli, ab 18 Uhr im Bürgersaal mit dem Projekt. Konkret geht es dabei um die Entscheidung für eine von zwei Varianten.

Die Verwaltung spricht sich für Variante 2 aus.

...