Walther vor Metz

Welcher der vier Bewerber hat die Besucher des Forums zur Bürgermeisterwahl am Dienstag in der Neckarhalle in Ilvesheim am meisten überzeugt? Das wollten wir am Ende der rund zweistündigen Veranstaltung von den Anwesenden wissen. Von den rund 200 Besuchern kamen 128 Zettel ausgefüllt zurück. Die meisten Stimmen gab es für Thorsten Walther (SPD), der 51 mal angekreuzt wurde (39,8 Prozent). Dass der amtierende Bürgermeister Andreas Metz sie am meisten überzeugt hat, gaben 29 Besucher an (22,7 Prozent). Günter Tschitschke konnte bei 21 Ilvesheimern punkten (16,4 Prozent), Michael Haug von den Grünen kam auf 15 Stimmen (11,7 Prozent).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht für einen der vier Bewerber entscheiden konnten sich zwölf Teilnehmer der Befragung. Sechs kreuzten mehrere Kandidaten an, fünf gaben einen leeren Zettel ab, einer notierte als Antwort: „Leider keiner.“ Die Zahlen geben lediglich ein Stimmungsbild von der Veranstaltung wieder. Die Umfrage war nicht repräsentativ und kann keinesfalls als Prognose für den Ausgang der Wahl verstanden werden.

Der seit Dienstag zur Verfügung stehende Wahlcheck mit 21 Thesen rund um die Zukunft von Ilvesheim wurde innerhalb von 24 Stunden bereits mehr als 400 Mal genutzt. Hier landete Haug am häufigsten auf dem ersten Platz, konnte also die größten inhaltlichen Übereinstimmungen mit den Teilnehmern erzielen. Auf den übrigen Plätzen folgten Walther, Tschitschke und Metz.