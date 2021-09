Vortrag zu Frankreich

Der Politologe Henri Ménudier hält am Samstag, 2. Oktober, ab 19 Uhr einen Vortrag im Schloss Neckarhausen. Unter dem Titel „Demokratie: Zwischen den Wahlen in Deutschland und Frankreich“ referiert der Wissenschaftler unter anderem über die Situation in Deutschland nach der Bundestagswahl, nimmt aber auch die Abstimmung über die französische Präsidentschaft 2022 in den Blick. Veranstalter ist die IGP – die Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau.

„Aus erster Hand“

„Gemeindepartnerschaft heißt auch, sich für das Partnerland zu interessieren und über die Herausforderungen in Fragen der Migration, des Rassismus und Antisemitismus zu sprechen“, schreibt die IGP in einer Mitteilung. Der Pariser Politologe Henri Ménudier sei ein fundierter Kenner beider Länder und ihrer demokratischen Besonderheiten. Die Teilnehmenden haben darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem Experten ins Gespräch zu kommen und mit ihm zu diskutieren. Die IGP verspricht, der Fachmann werde die Entwicklungen im Partnerland Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen im April 2022 aus „erster Hand“ erläutern.

Die Veranstaltung wird vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds unterstützt. Der Eintritt ist frei. Die Interessengemeinschaft bittet allerdings um Anmeldung per Mail an IGP@IGP-jumelage.de. oder telefonisch unter 06203/10 89 50. red