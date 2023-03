Vortrag über Insekten

Tipps und Anregungen für einen insektenfreundlichen Garten erhalten die Teilnehmer bei einem Vortrag bei der Volkshochschule Edingen-Neckarhausen am Donnerstag, 30. März. Ab 19 Uhr geben Birgit Jänicke und Heike Vetter in der Orangerie im Schloss von Neckarhausen einen kleinen Einblick in die Welt der Insekten und Pflanzen, in der alles auf faszinierende Art eng miteinander verbunden ist.

Der Insektenschwund ist besorgniserregend und wird dennoch kaum wahrgenommen, heißt es in der Ankündigung. „Insekten sind für das Gleichgewicht des Ökosystems unentbehrlich, sie sind Grundlage auch für unser Leben.“ In dem Vortrag erfahren die Teilnehmenden, wie sie mit einfachen Mitteln den stark gefährdeten Insekten im eigenen Garten oder auf dem Balkon helfen und so dazu beitragen können, den Artenschwund aufzuhalten. Die Teilnahmegebühr für den Vortrag wird auf freiwilliger Basis erhoben: Jeder zahlt entsprechend seinen finanziellen Möglichkeiten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. red