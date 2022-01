Vorfahrt missachtet

Eine verletzte Person und beträchtlichen Sachschaden hat ein Verkehrsunfall in Edingen an der Ecke Grenzhöfer Straße/Goethestraße gefordert. Am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr waren dort ein Audi und ein Peugeot nach einer Vorfahrtsverletzung zusammengestoßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Bahnübergang geschleudert und war nicht mehr fahrbereit. Auch der zweite vorfahrtsberechtigte Pkw blieb im Kreuzungsbereich liegen. Eine verletzte Person wurde von Notarzt und Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Autos mussten abgeschleppt und der Bahnverkehr der Linie 5 zwischen den Haltestellen Edingen Bahnhof und Edingen West für rund eineinhalb Stunden eingestellt werden. ffw/sko

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2