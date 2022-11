Von Schmuck bis Pralinen

Schmuck, Holzarbeiten, Kleidung bis hin zu kulinarischen Leckereien wie Pralinen – all das finden Besucherinnen und Besucher auf dem Novembermarkt in St. Michael in Neckarhausen. Nach coronabedingter Pause laden die Bürgerinaktion BIA am Samstag, den 19. November, und am Sonntag, den 20. November, wieder zu dem Markt ein. Mit dabei sind rund 15 Künstler, Kunsthandwerker und Designer. Der Eintritt ist frei. Der Novembermarkt (Hauptstraße 365) ist samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wie immer spenden die Bürgerinaktion den Erlös der Veranstaltung an ein soziales Projekt innerhalb der Gemeinde. red

