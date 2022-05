Viele Logo-Ideen fürs Ortsjubiläum

Für die weitere Planung und Organisation des im kommenden Jahr anstehenden Gemeindejubiläums „1250 Jahre Neckarhausen“ findet am Dienstag, 17. Mai, um 18 Uhr im Bürgersaal in Edingen die dritte öffentliche Sitzung des Lenkungsausschusses statt. Der Logowettbewerb und die Ideensammlung sind zu Ende, viele Entwürfe und Ideen haben die Gemeinde erreicht. In dieser Sitzung soll über das Logo entschieden und das Programm für die Festwoche bestimmt werden. Außerdem sollen die bereits beschlossenen Arbeitsgruppen gebildet und das Thema Jubiläumsumzug angesprochen werden.

Für Fragen und weitere Vorschläge steht im Rathaus Kai Bassauer, Telefon 06203/80 82 45, E-Mail: kai.bassauer@edingen-neckarhausen.de zur Verfügung. red

