Vertrauen in den Rat schwindet

Neubauprojekte werden von Anwohnern in der Regel kritisch gesehen. So wurde auch die Bebauung der Tennisplätze in Edingen kontrovers diskutiert. Erfolg: Für die Bebauung Tennisplätze wurde dann ein mustergültiger Kompromiss geschlossen, der allen Beteiligten wenigsten halbwegs gerecht geworden ist. 24 statt 36 Wohneinheiten, beidseitige statt einseitige Erschließung, als „beste Lösung für die Anwohner“. Das ist nachzulesen in der Ausgabe des „Mannheimer Morgen“ vom 14. Dezember 2018.

Nun könnte man meinen, dass sich die Verwaltung und der Gemeinderat an diese Vorgaben halten. Leider ist das nicht der Fall. Die bisherigen Vorgaben wurden in der Gemeinderatssitzung am 21. September 2022 kollektiv vergessen. Weder die einzelnen Fraktionen noch die Verwaltung hatten Bedenken, die Zahl der Wohnungen auf 27 zu erhöhen. Auch die beidseitige Erschließung war passé: Zufahrt zur Tiefgarage nur von einer Seite. Und das alles basierend auf einem „Verkehrsgutachten“, welches die Grenzhöfer Straße wohl mit einem Autobahnanschluss verwechselt.

Der Bürgermeister und sein erster Stellvertreter, die schlichtend hätten eingreifen können, waren in der Sitzung nicht anwesend. Man fragt sich, warum gab es hier keine kritischen Stimmen im Gemeinderat? Nur allseits großes Lob untereinander.

Die Interessen der betroffenen Bürger, die sich während der Sitzung nicht zum Thema äußern durften, wurden auf jeden Fall nicht gehört. Auch weitere Möglichkeiten zu Kostenreduktion und weniger Bodenversiegelung wurden pauschal von der Verwaltung abgelehnt: Die Feuerwehr braucht vollgepflasterte Notfallwege. Wenn wenigstens eine effektive Kostenreduktion durch Erbpacht angestrebt worden wäre, über die man nachdenken wollte. Schließlich gehört der Boden mit einem Bodenrichtwert von 400 Euro der Gemeinde.

Fazit: Die nun beschlossene Lösung ermöglicht weder günstiges Wohnen, was ursprünglich oberste Priorität hatte, noch wirkliches Familienwohnen, welches ohne großen Planungsaufwand mit Einfamilienhäusern möglich gewesen wäre. Und ein Seniorenwohnen scheidet wegen der fehlenden Infrastruktur sowieso aus. Wenigstens der Bauträger/Investor sollte jetzt zufrieden sein.