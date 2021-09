„Verrockte Mittagspause“ bei MultiCamper in Edingen

Das war eine Mittagspause, die das Team von MultiCamper in Edingen-Neckarhausen so schnell wohl nicht vergessen wird – und nicht vergessen will: Am Donnerstag war Regenbogen Zwei mit seiner „Verrockten Mittagspause“ zu Gast. Die Aktion des Radiosenders will im September Schwung in Büros, Werkstätten, Läden und Co. bringen – und das geschenkt.

René Rolka arbeitet in der Werkstatt bei MultiCamper und ist „schuld“ – schließlich hatte er sein Team bei der „Verrockten Mittagspause“ angemeldet, wie eine Sprecherin des Senders berichtet. Und Rolka hat für sich und seine Kollegen prompt gewonnen. „Es war so geil, endlich mal zusammen wieder eine gemütliche Mittagspause zu verbringen“, sagte er nach der Aktion. Wer will das schließlich nicht: Spaß haben und vor allem lecker Essen.

Auch Rolkas Chef Joachim Neureuther war hellauf begeistert und hat sich für seine Angestellten sehr gefreut, dass es nach der langen Corona-Zeit endlich mal wieder zusammen etwas zu erleben gab. „Meine Jungs hingen heute Morgen am Radio und haben mitgefiebert bei der Ziehung des Gewinners“, berichtete er und verriet: „Als dann unser Name fiel, waren alle aus dem Häuschen.“

Beim Englischen Cornhole Spiel – auch als Sackloch-Spiel bekannt – hat dann jeder gegen jeden mal Gespielt. Auch beim traditionellen Nagelbalken haben sich die Handwerker vom Multicamper solide geschlagen. Einer hat den Nagel sogar mit einem Schlag versenkt.

Sara Baas, Regenbogen Zwei Event Projektleiterin: „Es ist toll, wenn wir in die Firmen kommen und herzlich aufgenommen werden. Wir freuen uns am Ende, dass die Leute happy sind und vor allem satt.“

Leckeres Essen für das Team von MultiCamper vom Smoker des BBQ Hirschwirt aus Oberzent im Odenwald, der mächtig viel Fleisch eingepackt hatte und es auf seiner „Smoker Emma“ zubereitete. Dazu servierte er Ofenkartoffel, Sour Cream und amerikanischen Cole Slow.

Das Fleisch kommt aus der Odenwaldregion und der Rest ebenfalls durchweg aus regionalem Anbau, das ist Lukas Beisel, Inhaber des Cateringbetriebes BBQ Hirschwirt, sehr wichtig.

Wer für seinen Betrieb ebenfalls eine „Verrockte Mittagspause“ gewinnen möchte, der kann sich immer noch bewerben unter regenbogen2.de. Nächsten Dienstag gibt’s dann schon den nächsten Gewinner.

