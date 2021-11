50 Sitzplätze gab es im Spiegelsaal in der Jahnhalle zur Übergabe des Deutschen Sportabzeichens. Und jeder Platz war am Freitag bei der Verleihungszeremonie besetzt. Denn dort vergab der Turnverein Edingen (TVE) die Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold sowohl an ältere als auch an jüngere Sportler.

Mit mehr als 2000 Mitgliedern, davon über 600 Kindern und Jugendlichen, ist der TVE

...