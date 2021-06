Unterführung in Ferien gesperrt

Jeden Tag nutzen in Edingen viele Kinder, Schüler und Erwachsene die Unterführung zur Pestalozzi-Schule oder zum Martin-Luther-Kindergarten. Nach der Verbesserung der Beleuchtung hat die Gemeinde nun die Neugestaltung und Sanierung der gesamten Unterführung in Auftrag gegeben.

In den Sommerferien werden Wände, Decken, Treppen und Boden gründlich gesäubert, schadhafte Stellen ausgebessert und grundiert. Sind diese Arbeiten beendet, bekommt die Unterführung einen neuen Anstrich. Die Gemeinde hat ein regionales Künstlerstudio beauftragt, den Wänden mit Graffiti-Kunst ein neues Gesicht zu geben. „Da diese Arbeiten nicht an ein paar Tagen erledigt sind, muss die Unterführung während der Sommerferien voll gesperrt werden“, teilt Bauamtsleiter Dominik Eberle mit. Mit Fragen zu Sanierung und Sperrung können sich Bürger unter Telefon 06203/808-143 an das Bauamt wenden. red