Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag auf einem Discounter-Parkplatz einen Pkw beschädigt und sich anschließend Unfallflucht begangen. Zwischen 14 und 20.30 Uhr hatte eine 37-jährige Fahrerin ihren Pkw Opel Zafira in der Rosenstraße auf dem Supermarkt-Parkplatz geparkt. Als sie zu ihrem Auto kam, stellte sie zunächst fest, dass die Heckscheibe „eingeschlagen“ war. Die Polizeibeamten stellten bei der Aufnahme des Sachverhalts weitere Beschädigungen am Kofferraum fest und vermuteten, dass ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw gefahren ist. In der Folge ging hierbei auch die Heckscheibe zu Bruch. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang und zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ladenburg (Telefon 06203/9 30 50) entgegen. pol/sko

