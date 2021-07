Ein Unbekannter hat am frühen Freitagabend einen Supermarkt in Edingen-Neckarhausen überfallen. Nach Angaben der Polizei zwang der Täter einen Supermarkt-Mitarbeiter mit vorgehaltener Pistole dazu, das Bargeld herauszugeben. Nach ersten Angaben soll der Raub gegen 18.30 Uhr im Supermarkt in der Hauptstraße stattgefunden haben. Die Polizei fahndet derzeit mit einem Großaufgebot inklusive

