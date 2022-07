Überraschung bei Überfahrt

Neckarhausen. Die halbe Million ist erreicht: Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen hat am Freitagmorgen den 500 000. Fahrgast auf der Fähre Neckarhausen seit der Übernahme des Betriebs durch die Gemeinde begrüßt. Tatsächlich handelte es sich aber gleich um eine ganze Gruppe von Fahrgästen, denn Jonas Koch, Lehrer an der Waldorfschule in Wieblingen, überquerte mit seiner Schulklasse den Fluss.

Stellvertretend für seine Schülerinnen und Schüler nahm Koch eine Urkunde und ein kleines Präsent der Gemeinde aus den Händen von Bürgermeister Simon Michler entgegen. Die Gemeinde hat den Fährbetrieb im April 2020 übernommen. jei