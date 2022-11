TV Neckarhausen: Das Showprogramm kann sich sehen lassen

Zum ersten mal lud der Turnverein Neckarhausen zu einer neuen Form seiner Veranstaltungen ein: Er richtete einen Festnachmittag in seiner Turnhalle in der Porschestraße aus. Nach dem großen Kinder-Spielefest im Mai diesen Jahres, folgte am vergangenen Sonntag damit ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr des TV 1892. „Dieser Festnachmittag soll eventuell den bisherigen traditionellen Vereinsball ablösen“, teilte Vorsitzender Hans Nicht zu Beginn den rund 100 anwesenden Mitgliedern und Freunden des mit seinen 130 Jahren ältesten Sportvereins in Neckarhausen mit (Vereinsgründung im Jahre 1892).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Doch ob dieser Versuch dauerhaft bleibt, entscheidet sich im nächsten Jahr“, verriet Horst Gropp dieser Redaktion. Der traditionelle Tanzball ist bei vielen der rund 660 Mitglieder eben „sehr beliebt“.

Das Fest begann gegen 15 Uhr mit einem Sektempfang. Doch das Showprogramm dieses modernen Sportvereins für Freizeit- und Breitensport, durfte an diesem Nachmittag natürlich nicht fehlen. Für einen gelungenen Auftakt sorgte die Turngruppe von Ruth Müller aus Neckarhausen. Die Frauen und Männer halten sich durch altersgerechtes Turnen und Gymnastik fit. Mit bunten Bändern schwebten die zwischen 65 und 86 Jahre jungen Akteurinnen und Akteure leichten Schrittes durch den Saal.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel So klang das erste Konzert Get Well Soon auf Jungfernfahrt im neuen Karlstorbahnhof Mehr erfahren

Besonders Einrad fahren muss gelernt sein. Insgesamt 13 Kinder und Jugendliche üben mit dem Trainerteam Miriam Dreher und Kaja Dürrwang für Auftritte bei regionalen Veranstaltungen. Gründer und Leiter der kleinen Einradartisten ist Adi Pribil. Seine Schützlinge an diesem Nachmittag (sieben Mädchen und ein Junge) absolvierten mit Bravour ihre Reigen und Pirouetten vor dem begeisterten Publikum.

Darauf folgten selbstbewussten Schrittes elf Mädchen und Jungen verschiedener Schülergrade, um dem staunenden Publikum mit ihren Trainern Anna-Maria Knapp und Sebastian Grigaczik verschiedene Karatetechniken zur Abwehr und theoretische Übungen (Katas) vorzuführen. Abteilungsleiter Karate Horst Gropp plädiert für Gewaltschutz und Selbstverteidigung in seinen zahlreichen Kursen, darunter den jährlich wiederkehrenden Selbstbehauptungskurs der ersten Klassen in der Grundschule.

Den Hunger der Besucher stillten leckere Kuchen vom Blech von der einheimischen Bäckerei Hemberger. Kaffee plus diverse alkoholische und alkoholfreie Getränken sorgten für die nötige getränketechnische Unterstützung. Um den späteren Hunger kümmerte sich auch Vereinswirt Domenico mit seinen Pizzaspezialitäten.

Auch bei der traditionellen Tombola ging man neue Wege. Statt vieler kleiner Gewinne wurden lediglich zehn, dafür aber höherwertigere Preise in Gutscheinen ausgegeben. Mitglied Anne Wagner aus Friedrichfeld verkaufte zwischendurch Tombola-Lose, fand „die Veranstaltung mit Live-Musik toll“, und spielte zudem Glücksfee bei der Verlosung die von Hans Nicht moderiert wurde.

Lauschige Musik

Für eine lauschige Atmosphäre sorgte die Musik des Akustikduos „Tunesday“ bestehend aus Gesang und Gitarre. Die beiden jungen Männer aus dem Rhein-Neckar Kreis begannen im Keller von Horst Gropp. Zu ihrem musikalischen Repertoire gehörten bei ihrem Auftritt neben zeitlosen Klassikern auch aktuelle Hits. Hans Nicht hatte zum Abschluss dann das letzte Wort und appellierte an alle Eltern: „Schickt die Kinder in unsere Kurse. Dass es ihnen bei uns gutgeht, dafür stehen wir ein.“