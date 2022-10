TTM erfüllt Wünsche

Edingen-Neckarhausen. Die Internationale Spedition TTM spendet 5000 Euro zur Erfüllung von Wünschen schwerstkranker Menschen in ihrer letzten Lebensphase und unterstützt damit den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Die Erfüllung dieser Wünsche an einem besonderen Ort wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Aus diesem Grund engagiert sich TTM für dieses ehrenamtliche Projekt, das 2014 bundesweit ins Leben gerufen wurde.

TTM-Geschäftsführer Sandro Fillbrunn: „Wir freuen uns, unsere karitative Jahresspende überreichen zu können, und wünschen uns, dass noch andere Unternehmen unserem Beispiel folgen und diese Wünsche unterstützen.“ Ganz gleich, ob eine letzte Fahrt ans Meer gewünscht wird oder der Besuch eines Konzerts, ein Picknick am See, oder ein letzter Aufenthalt zuhause mit der Familie: Die Helferinnen und Helfer des ASB kommen und helfen ehrenamtlich da, wo Angehörige an ihre Grenzen stoßen und pflegerische oder medizinische Begleitung erforderlich ist. red